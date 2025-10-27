В Украине празднуют День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка отмечают 27 октября.

В понедельник, 27 октября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Праздник был учреждён в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициатив общественных организаций и приурочен к памяти Преподобного Нестора-Летописца. Ранее День украинской письменности отмечался 9 ноября, но с 2023 года, в соответствии с новым юлианским календарём, дата перенесена на 27 октября.

Ежегодно ко Дню украинской письменности и языка в Украине проходят мероприятия, направленные на популяризацию родного языка как внутри страны, так и за её пределами. Одной из главных традиций этого дня остаётся Диктант национального единства. В этом году автором текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова, а читать его будет народная артистка Украины Наталия Сумская.

Украинский язык имеет более чем тысячелетнюю историю, восходящую к временам Киевской Руси. Уже в XI веке появились первые письменные памятники — «Остромирово Евангелие», «Изборники Святослава», а также летописи, среди которых самым известным является «Повесть временных лет», авторство которой приписывают Нестору Летописцу. В этот период зарождался староукраинский книжный стиль, который сочетал церковнославянскую традицию с элементами живого народного языка.

