В Україні святкують День української писемності та мови

09:54, 27 жовтня 2025
День української писемності та мови відзначають 27 жовтня.
У понеділок, 27 жовтня, в Україні відзначають День української писемності та мови.

Свято було засноване у 1997 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціатив громадських організацій і приурочене до пам’яті Преподобного Нестора-Літописця. Раніше День української писемності відзначався 9 листопада, але з 2023 року, відповідно до нового юліанського календаря, дата перенесена на 27 жовтня.

Щороку до Дня української писемності та мови в Україні проходять події, спрямовані на популяризацію рідної мови як у державі, так і за її межами. Однією з головних традицій цього дня залишається Диктант національної єдності. Цьогоріч авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська.

Українська мова має більш ніж тисячолітню історію, що сягає часів Київської Русі. Уже в XI столітті з’явилися перші писемні пам’ятки — «Остромирове Євангеліє», «Ізборники Святослава», а також літописи, серед яких найвідомішою є «Повість минулих літ», авторство якої приписують Нестору Літописцю. У цей період зароджувався староукраїнський книжний стиль, який поєднав церковнослов’янську традицію з елементами живої народної мови.

