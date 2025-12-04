Сколько стоит живая новогодняя елка — открыт сезон продаж

Украинцы могут приобрести сосны, ели и пихты, а также варианты в контейнерах от 500 гривен.

В Украине официально стартовал сезон рождественских елок: госпредприятие «Леса Украины» уже начало продажу праздничных деревьев.

Праздничный ажиотаж в этом году ощутим с первых дней: только на старте реализовано около 10 тысяч хвойных деревьев, а спрос продолжает расти.

Сколько стоят елки

Цены социальные и практически не изменились по сравнению с прошлым годом:

– сосна: 210–250 грн

– ель/пихта: 240–280 грн

Немного выше цены в малоресурсных регионах Востока и Юга, рядом с крупными городами (Днепр, Одесса, Николаев).

Самые дешевые елки предлагаются лесниками в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).

Где купить

елки продаются на торговых площадках лесхозов, рынках и ярмарках, а также непосредственно в филиалах ГП «Леса Украины» — без переплат. Некоторые лесничества предлагают также елки в контейнерах по цене от 500 грн.

Легальность и контроль

Все деревья маркируются бирками со штрих-кодом или этикетками, подтверждающими их законное происхождение. Проверить елку можно на официальном ресурсе по ссылке.

Вводите код, указанный на бирке или клейкой ленте, получаете информацию о происхождении и размере маркированного дерева.

В госпредприятии заверяют — предложения будет достаточно, ведь лесничества заранее подготовились к сезону и могут оперативно увеличивать заготовку, если этого потребует рынок.

Часть средств от продажи новогодних елок идет на лесовосстановление и охрану лесов.

