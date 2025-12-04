  1. Общество
  2. / В Украине

Сколько стоит живая новогодняя елка — открыт сезон продаж

07:00, 4 декабря 2025
Украинцы могут приобрести сосны, ели и пихты, а также варианты в контейнерах от 500 гривен.
Сколько стоит живая новогодняя елка — открыт сезон продаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально стартовал сезон рождественских елок: госпредприятие «Леса Украины» уже начало продажу праздничных деревьев.

Праздничный ажиотаж в этом году ощутим с первых дней: только на старте реализовано около 10 тысяч хвойных деревьев, а спрос продолжает расти.

Сколько стоят елки

Цены социальные и практически не изменились по сравнению с прошлым годом:

– сосна: 210–250 грн

– ель/пихта: 240–280 грн

Немного выше цены в малоресурсных регионах Востока и Юга, рядом с крупными городами (Днепр, Одесса, Николаев).

Самые дешевые елки предлагаются лесниками в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).

Где купить

елки продаются на торговых площадках лесхозов, рынках и ярмарках, а также непосредственно в филиалах ГП «Леса Украины» — без переплат. Некоторые лесничества предлагают также елки в контейнерах по цене от 500 грн.

Легальность и контроль

Все деревья маркируются бирками со штрих-кодом или этикетками, подтверждающими их законное происхождение. Проверить елку можно на официальном ресурсе по ссылке.

Вводите код, указанный на бирке или клейкой ленте, получаете информацию о происхождении и размере маркированного дерева.

В госпредприятии заверяют — предложения будет достаточно, ведь лесничества заранее подготовились к сезону и могут оперативно увеличивать заготовку, если этого потребует рынок.

Часть средств от продажи новогодних елок идет на лесовосстановление и охрану лесов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Новый год ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия

Минюст разработал алгоритм действий по защите во время домашнего насилия.

Комитет поддержал изменения в закон об английском языке: правительство будет определять функции, а госсекретари должности

Комитет предлагает, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]