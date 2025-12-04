Скільки коштує жива новорічна ялинка — відкрито сезон продажів

Українці можуть придбати сосни, ялини та ялиці, а також варіанти в контейнерах від 500 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні офіційно стартував сезон різдвяних ялинок: держпідприємство «Ліси України» вже розпочало продаж святкових дерев.

Святковий ажіотаж цього року відчутний з перших днів: лише на старті реалізовано близько 10 тисяч хвойних дерев, а попит продовжує зростати.

Скільки коштують ялинки

Ціни соціальні та практично не змінилися порівняно з минулим роком:

– сосна: 210–250 грн

– ялина/ялиця: 240–280 грн

Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв).

Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Де купити

Ялинки продаються на торгових майданчиках лісгоспів, ринках і ярмарках, а також безпосередньо у філіях ДП «Ліси України» — без переплат. Деякі лісництва пропонують також ялинки в контейнерах за ціною від 500 грн.

Легальність та контроль

Усі дерева маркуються бирками зі штрих-кодом або етикетками, що підтверджують законне походження. Перевірити ялинку можна на офіційному ресурсі за посиланням.

Вводите код, зазначений на бирці чи клейкій стрічці, отримуєте інформацію про походження та розмір маркованого дерева.

У держпідприємстві запевняють — пропозиція буде достатньою, адже лісництва заздалегідь підготувалися до сезону і можуть оперативно збільшувати заготівлю, якщо того вимагатиме ринок.

Частина коштів від продажу новорічних ялинок іде на лісовідновлення та охорону лісів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.