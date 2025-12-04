Водителей призывают: не ждите морозов — замените шины и подготовьте авто к зиме

Зимние шины значительно снижают риск аварий и улучшают управляемость автомобиля в холодное время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция обратилась к украинским водителям с предупреждением о резком изменении погоды и призвала заранее позаботиться о безопасном вождении зимой. Изменчивые температуры, первый снег и гололедица могут создать опасные условия на дорогах, однако своевременная подготовка автомобиля значительно снижает риски.

Своевременная замена шин — один из ключевых факторов безопасного движения в холодное время года.

Несмотря на то, что в Украине до сих пор нет законодательной нормы, обязывающей устанавливать зимнюю резину и предусматривающей ответственность за ее отсутствие, правоохранители приводят очевидные аргументы:

зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при низких температурах;

при температуре ниже +7°C летняя резина теряет эластичность, что удлиняет тормозной путь и ухудшает управляемость;

зимняя резина снижает риск заноса и облегчает контроль над автомобилем на скользкой поверхности.

Патрульные призывают водителей не откладывать подготовку и «переобуть» авто уже сейчас, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.