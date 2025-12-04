Водіїв закликають: не чекайте морозів — замініть шини та підготуйте авто до зими

Зимові шини значно зменшують ризик аварій та покращують керованість авто у холодну пору.

Патрульна поліція звернулася до українських водіїв із попередженням про різку зміну погоди та закликала заздалегідь подбати про безпечне кермування взимку. Мінливі температури, перший сніг та ожеледиця можуть створити небезпечні умови на дорогах, однак своєчасна підготовка автівки значно знижує ризики.

Своєчасна заміна шин — один із ключових факторів безпечного руху в холодну пору року.

Попри те, що в Україні досі немає законодавчої норми, яка зобов’язує встановлювати зимову гуму та передбачає відповідальність за її відсутність, правоохоронці наводять очевидні аргументи:

зимові шини забезпечують краще зчеплення з дорогою при низьких температурах;

за температури нижче +7°C літня гума втрачає еластичність, що подовжує гальмівний шлях і погіршує керованість;

зимова гума зменшує ризик заносу та полегшує контроль над авто на слизькій поверхні.

Патрульні закликають водіїв не відкладати підготовку та «перевзути» авто вже зараз, аби уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.

