  1. Общество

7 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 7 декабря 2025
7 декабря отмечают Международный день гражданской авиации.
7 декабря – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления и Всемирный день украинского платка. В этот день также проходят Международный день гражданской авиации, Всемирный день натуризма и День написания писем.

Православная церковь сегодня чтит память святого святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

В этот день произошли и исторические события, оставившие след в мире:

В 1941 году японская авиация уничтожила американскую морскую базу Перл-Харбор.

В 1972 году началась 11-я и последняя в программе «Аполлон» пилотируемая миссия на Луну.

В 1982 году в Форт-Уэрте, штат Техас, впервые в мире была применена смертная казнь путем смертельной инъекции.

В 1988 году землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан, погибло около 25 тыс. человек.

В 1991 году окончательно прекратил существование СССР.

В 2023 году Николас Мадуро заявил о присоединении к Венесуэле региона Гаяна-Эссекибо, составляющего почти 60% территории соседней Гайаны.

Церковный праздник

Церковный календарь этого дня напоминает о святом Амвросии Медиоланском — богослове и духовном лидере IV века. Он родился в Риме в 340 году, занял высокие должности в римской администрации, но впоследствии посвятил жизнь служению церкви. Епископом Медиолана стал в 374 году и сыграл важную роль в борьбе против арианства.

Амвросий известен своими проповедями и трудами, в частности «Правилами святого Амвросия», которые повлияли на развитие канонического права. Умер в 397 году и был канонизирован.

Именины в этот день празднуют: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр и Сергей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

ВС признал действительным договор пожизненного содержания и поставил точку в споре за квартиру, который длился 5 лет

Верховный Суд подчеркнул недопустимость расторжения договора пожизненного содержания по обстоятельствам, которые не относятся к предмету договора.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]