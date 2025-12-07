7 декабря – какой сегодня праздник и главные события

7 декабря отмечают Международный день гражданской авиации.

Фото: objectiv.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления и Всемирный день украинского платка. В этот день также проходят Международный день гражданской авиации, Всемирный день натуризма и День написания писем.

Православная церковь сегодня чтит память святого святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

В этот день произошли и исторические события, оставившие след в мире:

В 1941 году японская авиация уничтожила американскую морскую базу Перл-Харбор.

В 1972 году началась 11-я и последняя в программе «Аполлон» пилотируемая миссия на Луну.

В 1982 году в Форт-Уэрте, штат Техас, впервые в мире была применена смертная казнь путем смертельной инъекции.

В 1988 году землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан, погибло около 25 тыс. человек.

В 1991 году окончательно прекратил существование СССР.

В 2023 году Николас Мадуро заявил о присоединении к Венесуэле региона Гаяна-Эссекибо, составляющего почти 60% территории соседней Гайаны.

Церковный праздник

Церковный календарь этого дня напоминает о святом Амвросии Медиоланском — богослове и духовном лидере IV века. Он родился в Риме в 340 году, занял высокие должности в римской администрации, но впоследствии посвятил жизнь служению церкви. Епископом Медиолана стал в 374 году и сыграл важную роль в борьбе против арианства.

Амвросий известен своими проповедями и трудами, в частности «Правилами святого Амвросия», которые повлияли на развитие канонического права. Умер в 397 году и был канонизирован.

Именины в этот день празднуют: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр и Сергей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.