7 грудня – яке сьогодні свято та головні події

7 грудня відзначають Міжнародний день цивільної авіації.

7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування та Всесвітній день української хустки. Цього дня також проходять Міжнародний день цивільної авіації, Всесвітній день натуризму та День написання листів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

У цей день відбулися й історичні події, що залишили слід у світі:

1941 року японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.

1972-го розпочалася 11-та і остання у програмі «Аполлон» пілотована місія на Місяць.

1982-го у Форт-Ворті, штат Техас, уперше у світі була застосована страта шляхом смертельної ін’єкції.

1988-го землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак і Ленінакан, загинуло близько 25 тис. людей.

1991 року остаточно припинив існування СРСР.

2023-го Ніколас Мадуро заявив про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

Церковне свято

Церковний календар цього дня нагадує про святого Амвросія Медіоланського — богослова та духовного лідера IV століття. Він народився у Римі 340 року, здобув високі посади у римській адміністрації, але згодом присвятив життя служінню церкві. Єпископом Медіолана став 374 року та відіграв важливу роль у боротьбі проти аріанства.

Амвросій відомий своїми проповідями та творами, зокрема «Правилами святого Амвросія», що вплинули на розвиток канонічного права. Помер 397 року і був канонізований.

Іменини цього дня святкують: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро та Сергій.

