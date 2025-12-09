9 декабря – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня чтят память жертв геноцида.

Фото: Info News

9 декабря 2025 года в Украине отмечают Международный день памяти жертв преступления геноцида, их человеческого достоинства и предупреждения этого преступления. Также сегодня – Международный день борьбы с коррупцией и Международный день ветеринарной медицины.

В этот день исполняется 150 лет со дня основания Александровской клинической больницы Киева. Медучреждение было создано в 1875 году как городская инфекционная больница. За время своего существования она меняла названия, среди которых — «14-я городская клиническая больница» и «Александровская». Свое нынешнее название — Свято-Михайловская клиническая больница — получила 11 апреля 2024 года в рамках процесса декоммунизации. Учреждение играло важную роль в борьбе с эпидемиями, в частности холерой и COVID-19, а также в оказании высокоспециализированной медицинской помощи. В 2020 году здесь впервые в Украине имплантировали механическое сердце. Во время Революции Достоинства больница стала одним из центров помощи пострадавшим.

Также 29 лет назад, в 1997 году, состоялся первый телефонный звонок в сети мобильного оператора «Киевстар». Событие стало важным шагом в развитии мобильной связи в Украине, заложив фундамент для становления одного из крупнейших операторов страны.

Церковный праздник

Православная церковь 9 декабря чтит Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. По церковному преданию, Иоаким и Анна долго молились о рождении ребенка, и Господь услышал их просьбы: Анна зачала Марию особым образом благодати, что стало началом цепочки событий, приведших к рождению Иисуса Христа. Этот праздник называют преддверием радости, символизирующим осуществление Божьего замысла о Воплощении.

Также в этот день вспоминают несколько важных событий:

1905 года во Франции приняли закон об окончательном отделении церкви от государства;

1917 году в Крыму создали курултай — высший орган самоуправления крымских татар;

1948 году Генассамблея ООН одобрила Международную конвенцию против геноцида;

В 1968 году в Сан-Франциско впервые публично представили компьютерную мышь и гипертекст;

В 2004 году вступили в силу изменения в Конституцию Украины и нормы об особенностях голосования на президентских выборах 26 декабря.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.

