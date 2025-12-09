9 грудня – яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні вшановують жертв геноциду.

Фото: Info News

9 грудня 2025 року в Україні відзначають Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, їхньої людської гідності та попередження цього злочину. Також сьогодні — Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день ветеринарної медицини.

Цього дня виповнюється 150 років від часу заснування Олександрівської клінічної лікарні Києва. Медзаклад створили у 1875 році як міську інфекційну лікарню. Протягом існування він змінював назви, серед яких — «14-та міська клінічна лікарня» та «Олександрівська». Свою нинішню назву — Свято-Михайлівська клінічна лікарня — отримав 11 квітня 2024 року в межах процесу декомунізації. Заклад відігравав важливу роль у боротьбі з епідеміями, зокрема холери та COVID-19, а також у наданні високоспеціалізованої медичної допомоги. У 2020 році тут уперше в Україні імплантували механічне серце. Під час Революції Гідності лікарня стала одним із центрів допомоги постраждалим.

Також 29 років тому, у 1997 році, відбувся перший телефонний дзвінок у мережі мобільного оператора «Київстар». Подія стала важливим кроком у розвитку мобільного зв’язку в Україні, заклавши фундамент для становлення одного з найбільших операторів країни.

Церковне свято

Православна церква 9 грудня вшановує Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. За церковним переданням, Йоаким і Анна довго молилися про народження дитини, і Господь почув їхні прохання: Анна зачала Марію особливим чином благодаті, що стало початком ланцюга подій, які привели до народження Ісуса Христа. Це свято називають передднем радості, що символізує здійснення Божого задуму про Воплочення.

Також цього дня згадують кілька важливих подій:

1905 року у Франції ухвалили закон про остаточне відокремлення церкви від держави;

1917-го в Криму створили курултай — найвищий орган самоврядування кримських татар;

1948-го Генасамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію проти геноциду;

1968-го в Сан-Франциско вперше публічно представили комп’ютерну мишу та гіпертекст;

2004-го набрали чинності зміни до Конституції України та норми щодо особливостей голосування на президентських виборах 26 грудня.

Іменини цього дня: Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

