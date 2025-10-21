Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Юлия Свириденко провела встречу с народными депутатами в рамках заседания Совета коалиции, фото

08:15, 21 октября 2025
Свириденко и депутаты согласовали общие шаги правительства и парламента: главный акцент — энергетика, агро и детенизация экономики.
Юлия Свириденко провела встречу с народными депутатами в рамках заседания Совета коалиции, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юлия Свириденко с депутатами обсудила энергетическую устойчивость, агросектор и детенизацию экономики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела заседание Совета коалиции с участием народных депутатов и членов правительства. Судя по фотографиям, на совещании также присутствовали представители международных партнеров Украины, которые сидели в конце зала. Во время встречи стороны обсудили ключевые направления государственной политики, в частности вопросы энергетической безопасности, поддержки аграрного сектора и детенизации экономики.

«Мы регулярно собираем и обрабатываем запросы от парламентариев, чтобы понимать проблемы людей в громадах. Там, где это необходимо, усиливаем работу — проводим совещания, используем инструмент правительственных поручений, выезжаем в регионы, особенно в прифронтовые громады», — отметила Свириденко.

Премьер поблагодарила депутатов за поддержку правительственных инициатив и выразила надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие, в частности при рассмотрении изменений в госбюджет-2025 и подготовке бюджета на 2026 год, который учитывает потребности военного времени.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что встреча прошла в формате «живого диалога» между депутатами и представителями правительства.

«Прежде всего, конечно, — Бюджет-2026. Но не только он. Обсудили реализацию приоритетных направлений государственной политики — в формате живого диалога между народными депутатами и представителями правительства», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, основные акценты были сделаны на:

  • энергетической готовности к зиме — модульные котельные, локальные источники тепла, поддержка критической генерации;
  • поддержке фермеров, пострадавших от засухи, развитии мелиорации и адаптации к климатическим изменениям;
  • борьбе с контрабандой и контроле импорта сырья в рамках детенизации экономики.

Народный депутат Александр Федиенко добавил, что во время заседания также поднимались вопросы повышения зарплат военным, защиты энергетической инфраструктуры и снижения давления на малый и средний бизнес.

«Насколько я понял министра обороны, они работают над этим вопросом. Посмотрим, что наработают», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Парламент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн – Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП, которые позволят Военному омбудсману составлять административные протоколы.

Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси