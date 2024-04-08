Чем известна экс-директор Львовского НИИСЭ Оксана Куманская-Нор, одновременно претендующая на главу ГСА, должности судьи ВАКС и апелляционного суда

Кум в заместителях, незаконные увольнения и сомнительные закупки: экс-директор Львовского института судебных экспертиз Оксана Куманская-Нор, в отношении которой есть ряд судебных решений, претендует на главу ГСА, должности судьи ВАКС и апелляционного суда, сообщают СМИ.

Как известно, сейчас продолжаются конкурсы на ключевые должности в органах судебной власти, в частности, в Высший антикоррупционный суд, апелляционные суды и на кресло председателя ГСА. Кандидаты должны соответствовать высоким стандартам морально-нравственных качеств.

Издание lenta.ua проанализировало, что известно о бывшей директоре Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз (НИИСЭ) Оксане Куманской-Нор, которая примечательна тем, что подала документы сразу на три должности – главы Государственной судебной администрации (ГСА), судьи Высшего антикоррупционного суда, а также судьи апелляционного административного суда.

На посаді директора Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції вона встигла пропрацювати трохи більше року – з грудня 2020 по березень 2022 року. 1 березня 2022 року була звільнена з посади директора – за угодою сторін.

Як зауважує lenta.ua, згодом Куманська-Нор оскаржувала своє звільнення з посади директора Львівського НДІСЕ. Втім, безуспішно. Так, 24 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд Львова відмовив їй у задоволенні позовних вимог, розглянувши справу №466/1668/22 за її позовом до Міністерства юстиції і Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі. Позицію суду першої інстанції підтвердив 25 квітня 2023 року Львівський апеляційний суд, який залишив рішення без змін.

Втім, за цей недовгий професійний досвід на вказаній посаді, судячи з Реєстру судових рішень, Оксана Куманська-Нор встигла стати учасником кількох судових справ – у ролі відповідачки, а діяльність Інституту за час її керівництва була предметом позапланового аудиту Мінюсту, за результатами якого були відкриті кримінальні провадження. Крім того, крісло першого заступника займав її кум Андрій Стадник, стосовно якого було винесене рішення про правопорушення, пов’язане з корупцією.

У перших заступниках – кум, який сам собі виписує премії

За даними ЗМІ, першим заступником директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз під час керівництва Оксани Куманської-Нор був її кум Андрій Стадник.

Так, 28 липня 2022 року на розгляд Шевченківського районного суд Львова з Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції надійшов протокол про адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, про притягнення Стадника до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-7 КУпАП. До вказаного протоколу долучено ряд письмових доказів на підтвердження викладених в ньому обставин (справа 466/5489/22).

А саме, як випливає з цієї справи, Андрій Стадник, перебуваючи на посаді першого заступника директора Львівського НДІСЕ, будучи суб`єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону «Про запобігання корупції», не повідомив про наявність в нього реального конфлікту інтересів при підписанні наказу від 24 лютого 2022 року «Про преміювання працівників Львівського НДІСЕ за результатами роботи за лютий 2022», яким передбачено виплату премії, в тому числі – і собі в розмірі 40 000 грн, чим вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією, відповідальність, за яке передбачена ч.1 ст.172-7 КУпАП.

2 листопада 2022 року Шевченківський районний суд Львова у справі 466/5489/22 виніс постанову, якою Андрія Стадника визнано винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень передбачених ч.1 ст. 172-7 та ч.2 ст.172-7 КУпАП та накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу 5100 грн. 4 січня 2023 року Львівський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу Стадника без задоволення.

Які порушення виявив позаплановий внутрішній аудит

Ремонт приміщення Київського відділення Львівського НДІСЕ

Як випливає із позапланового внутрішнього аудиту діяльності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз за період 1.07.2020 по 1.07.2022, під час перебування Куманської-Нор на посаді директорки, у серпні 2021 року, Львівським НДІСЕ було укладено договір позики окремої частини капітальної споруди – нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108 з метою розміщення Київського відділення ЛНДІСЕ.

В свою чергу, Куманською-Нор було прийнято рішення про необхідність ремонту даного приміщення, про що були видані розпорядження щодо проведення поточного ремонту посадовими особами Київського відділення НДІСЕ та про повернення витрат працівникам ЛНДІСЕ на суму 44,52 тис. гри.

Разом із тим, як зазначає Lenta.ua, за зверненням Управління внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз за період 1.07.2020 по 1.07.2022 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК.

Закупівля комплекту приладів та обладнання для дослідження дорожнього покриття

Крім того, за зверненням Управління внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України за результатами проведення вищевказаного позапланового внутрішнього аудиту діяльності Львівського НДІСЕ за період, коли директоркою була Куманська-Нор, відкрито ще одне кримінальне провадження.

Так, у грудні 2021 року, після її призначення, Львівським НДІСЕ було проведено закупівлю комплекту приладів та обладнання для дослідження дорожнього покриття на суму 3 590 000 грн.

Як встановив зазначений аудит і як вказано у рішенні суду, на той час директор Львівського НДІСЕ Оксана Куманська-Нор та перший заступник директора Андрій Стадник внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків вчинили дії, спрямовані на незаконну передачу на зберігання обладнання для дослідження дорожнього покриття, що спричинило тяжкі наслідки.

По даному факту СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні. відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141380000540 від 4.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

На зазначене майно, яке не використовувалось за призначенням було накладено арешт ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду Львова від 5 серпня 2022 року. Лише у листопаді 2022 року за клопотанням директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рувіна слідчим суддею Шевченківського районного суду Львова арешт з майна було знято (ухвала від 10.11.2022 у справі №466/8920/22).

Комплект приладів та обладнання для дослідження дорожнього покриття за рішенням МЮУ був переданий на баланс Київського НДІСЕ.

Крім того, за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності інституту судових експертиз було встановлено, що у Львівського НДІСЕ наявна кредиторська заборгованість, яка утворилась внаслідок попередньої оплати змовником коштів для виконання експертиз (авансом). Станом на 1 січня 2022 року сума кредиторської заборгованості складала 7 437 200 грн.

Незаконні звільнення

Як зазначає Lenta.ua, у Реєстрі також містяться і судові рішення, якими встановлено незаконність кадрових рішень з боку Куманської-Нор.

Так, з рішення Сихівського районного суду Львова від 20 червня 2022 року по справі №464/6946/21, випливає, що Оксана Куманська-Нор у серпні 2021 року незаконно звільнила з посади завідувача лабораторією будівельно-та земельно-технічих досліджень Наталію Сеник «у зв’язку із скороченням чисельності штату працівників».

Даний суд постановив наказ про незаконне звільнення скасувати.

Внаслідок того, що дане рішення було незаконним, суд також вирішив стягнути із Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз на користь Наталії Сеник середній заробіток за час вимушеного прогулу з 1.09.2021 по 20.06.2022 в сумі 193 331 грн та, відповідно, судовий збір. 31 жовтня 2022 року Львівський апеляційний суд це рішення Сихівського районного суду залишив без змін.

Надалі Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз звернувся з регресним позовом вже до самої Куманської-Нор про стягнення матеріальної шкоди завданої незаконним звільненням Сеник.

Так, 6 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Львова, розглянувши цивільну справу №463/933 1/22 за позовом Львівського НДІСЕ до колишньої директорки, вирішив позов задовольнити частково і стягнути з Оксани Куманської-Нор заподіяну матеріальну шкоду в сумі 193 331 грн та відповідний судовий збір. Наразі справу за її апеляційною скаргою призначено до розгляду на 9 квітня в приміщенні Львівського апеляційного суду.

Втім, це не єдина справа, яка стосується кадрових рішень Куманської-Нор щодо працівників НДІСЕ.

Так, 4 січня 2022 року вона незаконно відсторонила від роботи працівників Львівського НДІСЕ Марію Кузьмінську – прибиральницю службових приміщень ЕТВ та Дмитра Радкевича – старшого судового експерта лабораторії трасології і балістики.

27 червня 2022 року Шевченківський районний суд Львова, розглянувши справу №466/1212/22 за позовом Дмитра Радкевича до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про скасування наказу про відсторонення від роботи та стягнення заробітної плати своїм рішенням ухвалив його позовні вимоги задовольнити частково і скасувати наказ в частині відсторонення від роботи.

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