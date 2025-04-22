Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

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Для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством в Украине достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины. Это обязывает иностранную компанию уплачивать налоги на доходы, полученные от такой деятельности, по ставке, соответствующей общим нормам налогообложения. На это указал Верховный Суд в постановлении от 20 марта 2025 года по делу №280/4264/21 о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения.

Обстоятельства дела

В ходе налоговой проверки было установлено, что плательщик выплатил дивиденды своему участнику (компании-нерезиденту) на общую сумму 24,8 млн грн, применяя ставку 5%. При этом компания осуществляла деятельность в Украине через представителей, которые подписывали важные соглашения и контролировали активы компании.

Контролирующий орган считал, что ставка налога на прибыль иностранных юридических лиц на соответствующие дивиденды должна составлять 15%, поскольку компания-нерезидент осуществляла свою хозяйственную деятельность в Украине через постоянное представительство.

Суды неоднократно рассматривали данное дело. Запорожский окружной административный суд решением от 26 апреля 2023 года отказал в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции указал, что истец является связанным лицом с компанией-нерезидентом через общих бенефициаров. Поскольку деятельность этих лиц в Украине выходит за рамки вспомогательных функций и имеет характер основной хозяйственной деятельности, компания-нерезидент имеет постоянное представительство в Украине, а дивиденды подлежат налогообложению по ставке 15%.

Третий апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск, признав, что плательщик правомерно применил пониженную ставку налога на дивиденды (5%). Суд первой инстанции пришел к выводу, что до 23 мая 2020 года налоговое законодательство не содержало четких положений относительно налогообложения юридических лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения, при выплате доходов нерезидентам. По мнению суда, участие общих бенефициаров в общих собраниях плательщика не указывает на создание постоянного представительства, поскольку их функции охватывают лишь полномочия участников.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу налоговой, отменив обжалуемое судебное решение и оставив в силе решение суда первой инстанции.

Согласно Налоговому кодексу Украины, постоянным представительством признается место, где нерезидент осуществляет свою хозяйственную деятельность через представителя, обладающего достаточным уровнем автономии для заключения договоров или осуществления других операций от имени компании. Если представители иностранной компании заключают соглашения, контролируют активы или выполняют другие ключевые хозяйственные функции, это является основанием для признания их деятельности постоянным представительством.

Для признания деятельности постоянным представительством необходимо установить, что такая деятельность является регулярной, систематической и направлена на получение доходов на территории государства, где представительство осуществляет свою деятельность. Если деятельность общих бенефициаров, которые выполняли управленческие функции и заключали важные соглашения от имени компании-нерезидента в Украине, была достаточно тесно связана с основной хозяйственной деятельностью компании, то такие действия фактически создают постоянное представительство на территории Украины.

Иностранная компания, признанная постоянным представительством на территории Украины, обязана уплачивать налоги на доходы, полученные от такой деятельности, по ставке, соответствующей общим нормам налогообложения, а не с использованием пониженной ставки, установленной для дивидендов, выплачиваемых нерезидентам.

Автор: Наталя Мамченко

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