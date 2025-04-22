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Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

15:23, 22 квітня 2025
Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.
Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні
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Для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом в Україні достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України. Наведене зобов’язує іноземну компанію сплачувати податки на доходи, отримані від такої діяльності, згідно зі ставкою, що відповідає загальним нормам оподаткування. На це вказав у постанові від 20 березня 2025 року Верховний Суд по справі №280/4264/21 про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення.

Обставини справи

Під час податкової перевірки було встановлено, що платник виплатив дивіденди своєму учаснику (компанії-нерезиденту) на загальну суму 24,8 млн грн, застосовуючи ставку 5%. Водночас компанія провадила діяльність в Україні через представників, які підписували важливі угоди та контролювали активи компанії.

Контрольний орган уважав, що ставка податку на прибуток іноземних юридичних осіб на відповідні дивіденди має становити 15%, оскільки компанія-нерезидент здійснювала свою господарську діяльність в Україні через постійне представництво.

Суди неодноразово розглядали відповідну справу. Запорізький окружний адміністративний суд рішенням від 26 квітня 2023 року відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції вказав, що позивач є пов’язаною особою з компанією нерезидентом через спільних бенефіціарів. Оскільки діяльність цих осіб в Україні виходить за межі допоміжних функцій і має характер основної господарської діяльності, то компанія-нерезидент має постійне представництво в Україні, а дивіденди підлягають оподаткуванню згідно зі ставкою 15%.

Третій апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов, визнавши, що платник правомірно застосував знижену ставку податку на дивіденди (5%). Суд першої інстанції дійшов висновку, що до 23 травня 2020 року податкове законодавство не містило чітких положень стосовно оподаткування юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, під час виплати доходів нерезидентам. На переконання суду, участь спільних бенефіціарів в загальних зборах платника не вказує на створення постійного представництва, оскільки їхні функції охоплюють лише повноваження учасників.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу податкової, скасувавши оскаржуване судове рішення та залишивши чинним рішення суду першої інстанції.

Відповідно до Податкового кодексу України постійним представництвом визнається місце, де нерезидент здійснює свою господарську діяльність через представника, який має достатній рівень автономії для укладання договорів або здійснення інших операцій від імені компанії. Якщо представники іноземної компанії укладають угоди, контролюють активи або виконують інші ключові господарські функції, це є підставою для визнання їх діяльності постійним представництвом.

Для визнання діяльності постійним представництвом необхідно встановити, що така діяльність є регулярною, систематичною та має на меті отримання доходів на території держави, де представництво здійснює свою діяльність. Якщо діяльність спільних бенефіціарів, які виконували управлінські функції та укладали важливі угоди від імені компанії-нерезидента в Україні, була достатньо тісно пов’язана з основною господарською діяльністю компанії, то такі дії фактично створюють постійне представництво на території України.

Іноземна компанія, визнана постійним представництвом на території України, зобов’язана сплачувати податки на доходи, отримані від такої діяльності, згідно зі ставкою, що відповідає загальним нормам оподаткування, а не з використанням зниженої ставки, встановленої для дивідендів, що виплачують нерезидентам.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

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