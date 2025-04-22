У Києві військовослужбовець побив до втрати свідомості чоловіка біля ТРЦ – що вирішив суд

В результаті бійки постраждалий отримав черепно-мозкову травму й гематоми.

Фото: Sobitie

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Печерський районний суд Києва визнав винним військовослужбовця, який у березні побив цивільного біля торговельного центру «Гулівер», спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Про це йдеться у вироку у справі №757/32847/20-к.

Інцидент стався 26 березня ввечері. Між чоловіками виник раптовий словесний конфлікт, під час якого, за версією слідства, військовий наблизився до потерпілого, схопив його за плече і з силою вдарив передпліччям по обличчю. Удар виявився настільки сильним, що чоловік втратив свідомість і впав на бетон.

Медики зафіксували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, тяжкий забій головного мозку, а також субдуральну та епідуральну гематоми. Всі ушкодження класифіковано як тяжкі.

Під час судового засідання військовослужбовець повністю визнав свою провину і погодився з кваліфікацією своїх дій за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки — на підставі ст. 75 КК України.

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