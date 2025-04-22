Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Києві військовослужбовець побив до втрати свідомості чоловіка біля ТРЦ – що вирішив суд

21:52, 22 квітня 2025
В результаті бійки постраждалий отримав черепно-мозкову травму й гематоми.
У Києві військовослужбовець побив до втрати свідомості чоловіка біля ТРЦ – що вирішив суд
Фото: Sobitie
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Печерський районний суд Києва визнав винним військовослужбовця, який у березні побив цивільного біля торговельного центру «Гулівер», спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Про це йдеться у вироку у справі №757/32847/20-к.

Інцидент стався 26 березня ввечері. Між чоловіками виник раптовий словесний конфлікт, під час якого, за версією слідства, військовий наблизився до потерпілого, схопив його за плече і з силою вдарив передпліччям по обличчю. Удар виявився настільки сильним, що чоловік втратив свідомість і впав на бетон.

Медики зафіксували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, тяжкий забій головного мозку, а також субдуральну та епідуральну гематоми. Всі ушкодження класифіковано як тяжкі.

Під час судового засідання військовослужбовець повністю визнав свою провину і погодився з кваліфікацією своїх дій за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки — на підставі ст. 75 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Київ військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього – Черногоренко вказала, що «це про повагу до людей».

Скарги ВККС на дії ДБР поставили на паузу – рішення Вищої ради правосуддя поки що немає

Вища рада правосуддя вирішила поки що не давати оцінку подіям навколо ВККС, а керівництво Комісії хоче, щоб звернення ВККС розглядалися без трансляції.

Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

Верховний Суд пояснив, чи залежить право приватного виконавця на отримання основної винагороди від перебування на виконанні постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

У випадках, коли стягувач самостійно передає виконавчий документ на виконання приватному виконавцю, після того як державний виконавець уже розпочав стягнення виконавчого збору, останнє виконавче провадження підлягає закінченню.

Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду