В Киеве военнослужащий избил до потери сознания мужчину возле ТРЦ – что решил суд

В результате драки пострадавший получил черепно-мозговую травму и гематомы.

Фото: Sobitie

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Печерский районный суд Киева признал виновным военнослужащего, который в марте избил гражданского возле торгового центра «Гулливер», причинив ему тяжкие телесные повреждения. Об этом говорится в приговоре по делу №757/32847/20-к.

Инцидент произошел 26 марта вечером. Между мужчинами возник внезапный словесный конфликт, во время которого, по версии следствия, военный приблизился к потерпевшему, схватил его за плечо и с силой ударил предплечьем по лицу. Удар оказался настолько сильным, что мужчина потерял сознание и упал на бетон.

Медики зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, а также субдуральную и эпидуральную гематомы. Все повреждения классифицированы как тяжелые.

Во время судебного заседания военнослужащий полностью признал свою вину и согласился с квалификацией своих действий по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года - на основании ст. 75 УК Украины.

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