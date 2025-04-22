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В ГНС объяснили, как платить земельный налог при аренде госземли

19:06, 22 апреля 2025
Налоговая разъяснила сроки уплаты юрлицом земельного налога в случае приобретения арендованного им земельного участка государственной или коммунальной собственности.
В ГНС объяснили, как платить земельный налог при аренде госземли
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Налоговая служба в Запорожской области разъясняет, как оплачивать земельный налог при аренде государственной земли.

Указывается, что согласно пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года №2755-VI (далее – НКУ), плата за землю – обязательный платеж в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности (далее – арендная плата).

Земельный налог – обязательный платеж, который взимается с владельцев земельных участков и земельных долей (пайов), а также постоянных землевладельцев (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Арендная плата для целей раздела XII НКУ – обязательный платеж за пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности на условиях аренды (пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Установлено, что плательщиками платы за землю являются:

плательщики земельного налога (пп. 269.1.1 п. 269.1 ст. 269 НКУ): владельцы земельных участков, земельных долей (паев) (пп. 269.1.1.1 пп. 269.1.1 п. 269.1 ст. 269 НКУ); землевладельцы, которым в соответствии с законом предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования (пп. 269.1.1.2 пп. 269.1.1 п. 269.1 ст. 269 НКУ);

плательщики арендной платы – землевладельцы (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды. Согласно ст. 125 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 года №2768-III (далее – ЗКУ), право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Право собственности, пользования земельным участком оформляется в соответствии с Законом Украины от 1 июля 2004 года №1952 «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Частью первой ст. 9 Закона Украины «О аренде земли» от 6 октября 1998 года №161-XIV (далее – Закон №161) установлено, что арендатор имеет преимущественное право на приобретение в собственность земельного участка в случае его продажи, при условии, что он оплатит цену, по которой продается такой земельный участок.

Если согласно закону арендатор не может приобрести в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения, он может в порядке, определенном ЗКУ, передать свое преимущественное право покупки такого земельного участка другому лицу, которое в соответствии с законом может приобрести в собственность такой земельный участок. В случае продажи земельного участка на земельных торгах реализация преимущественного права покупки земельного участка на земельных торгах осуществляется на условиях и в порядке, определенных ст. 135 – 139 ЗКУ.

Договор аренды земли прекращается, в том числе в случае совмещения в одном лице владельца земельного участка и арендатора (абзац четвертый части первой ст. 31 Закона №161).

Установлено, что основанием для начисления земельного налога является:

- данные Государственного земельного кадастра;

- данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Учитывая изложенное, юридическое лицо, которое приобрело арендованный им земельный участок государственной или коммунальной собственности на основании договора купли-продажи, оплачивает земельный налог с даты государственной регистрации права собственности на этот земельный участок.

До даты государственной регистрации права собственности на земельный участок юридическое лицо оплачивает арендную плату в соответствии с договором аренды земли.

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налоговая земля

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