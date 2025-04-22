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Кто станет следующим Папой – букмекеры назвали фаворитов

15:11, 22 апреля 2025
Паролин и Тагле главные претенденты на папский престол.
Кто станет следующим Папой – букмекеры назвали фаворитов
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Кардиналы Пьетро Паролин из Италии и Луис Антонио Гоким Тагле с Филиппин имеют наибольшие шансы стать следующим Папой Римским. Такой прогноз опубликовала букмекерская платформа Polymarket.

По мнению аналитиков, вероятность избрания 70-летнего Паролина составляет 35%. С 2013 года он занимает должность государственного секретаря Ватикана и считается одним из самых влиятельных дипломатов Святого престола. Его опыт в сфере внешних связей Ватикана делает его одним из главных претендентов.

Вторым по вероятности является 67-летний Луис Тагле. Его шансы оцениваются в 23%. Он входит в круг младших по возрасту кардиналов и имеет поддержку среди тех, кто выступает за более открытую и современную церковь.

Дата следующего конклава пока неизвестна, но аналитики уже фиксируют активизацию прогнозов относительно потенциальных преемников действующего Понтифика.

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Ватикан

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