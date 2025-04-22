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Хто стане наступним Папою – букмекери назвали фаворитів

15:11, 22 квітня 2025
Паролін і Тагле — головні претенденти на папський престол.
Хто стане наступним Папою – букмекери назвали фаворитів
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Кардинали П’єтро Паролін з Італії та Луїс Антоніо Гокім Тагле з Філіппін мають найбільші шанси стати наступним Папою Римським. Такий прогноз опублікувала букмекерська платформа Polymarket.

На думку аналітиків, імовірність обрання 70-річного Пароліна становить 35%. З 2013 року він обіймає посаду державного секретаря Ватикану і вважається одним із найвпливовіших дипломатів Святого престолу. Його досвід у сфері зовнішніх зв’язків Ватикану робить його одним із головних претендентів.

Другим за ймовірністю є 67-річний Луїс Тагле. Його шанси оцінюються у 23%. Він входить до кола молодших за віком кардиналів і має підтримку серед тих, хто виступає за більш відкриту та сучасну церкву.

Дата наступного конклаву наразі невідома, але аналітики вже фіксують активізацію прогнозів щодо потенційних наступників чинного Понтифіка.

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Ватикан

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