США вводять мита до 3521% на імпорт сонячних батарей з чотирьох азійських країн

Мита до 3521% вводять на імпорт сонячних батарей із Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду.

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США вводять нові мита на імпорт сонячних панелей із чотирьох країн Південно-Східної Азії – Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду. Про це повідомляє Bloomberg.

Для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3521%, для виробників із Малайзії – 34,4%, із В'єтнаму – 395,9%, з Таїланду – 375,2%.

Повідомляється, що виробники цих країн продавали панелі в США за заниженими цінами, отримуючи підтримку від своїх урядів.

Зазначається, що мита спрямовані на захист американських виробників, але вдарять по розробникам зеленої енергетики, які покладалися на дешевий імпорт.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожуть мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

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