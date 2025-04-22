США вводят пошлины до 3521% на импорт солнечных батарей из четырех азиатских стран

Пошлины до 3521% вводят на импорт солнечных батарей из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

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США вводят новые пошлины на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии – Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Об этом сообщает Bloomberg.

Для Камбоджи будет установлен тариф на уровне 3521%, для производителей из Малайзии — 34,4%, из Вьетнама — 395,9%, из Таиланда — 375,2%.

Сообщается, что производители из этих стран продавали панели в США по заниженным ценам, получая поддержку от своих правительств.

Отмечается, что пошлины направлены на защиту американских производителей, но ударят по разработчикам «зелёной» энергетики, которые полагались на дешёвый импорт.

Напомним, в Белом доме заявили, что Китаю сейчас грозят пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

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