На Черкасчине уклонист получил условный срок, но вновь проигнорировал повестку и теперь отправится за решетку

Мужчина отправится за решетку за уклонение от призыва на военную службу.

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В Черкасской области 32-летнего жителя Умани осудили к лишению свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в январе 2023 года мужчина, будучи годным к службе рядовым запаса, без уважительных причин проигнорировал вызов центра комплектования и социальной поддержки и не явился для отправки в воинскую часть. В том же году за это деяние он был осужден условно и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком. Апелляционная жалоба прокурора о несогласии с мягкостью наказания удовлетворена не была.

В дальнейшем, в декабре 2024 года, во время испытательного срока, при вручении ему новой повестки, мужчина категорически отказался ее получить и в назначенные день и время не явился по вызову, оставшись дома.

По этому факту было начато новое уголовное производство, которое завершилось передачей в суд обвинительного акта.

«Поддержав позицию прокурора, суд признал вину военнообязанного доказанной и вынес приговор, которым назначил совокупное наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года. Это наказание теперь придется отбывать реально», — добавили в прокуратуре.

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