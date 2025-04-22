На Черкащині ухилянт отримав умовний термін, але вдруге проігнорував повістку і вже відправиться за ґрати

Чоловіка засуджено до ув’язнення за ухилення від призову на військову службу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині 32-річного жителя Умані засуджено до ув’язнення за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у січні 2023 року чоловік, будучи придатним до служби солдатом запасу, без поважних причин проігнорував виклик центру комплектування та соціальної підтримки та не з’явився для відправки до військової частини. Того ж року за вказане діяння молодика засуджено «умовно» та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком. Апеляційна скарга прокурора про незгоду з м’якістю покарання не була задоволена.

Надалі, в грудні 2024 року під час іспитового строку чоловік, при врученні йому повістки, категорично відмовився її отримувати, а у визначені день і час за викликом не з’явився, залишившись удома.

За цим фактом розпочато нове кримінальне провадження, яке завершено переданням до суду обвинувального акту.

«Підтримавши позицію прокурора, суд визнав доведеною винуватість військовозобов’язаного та виніс вирок, яким призначив сукупне покарання у виді позбавлення волі на строк три з половиною роки. Це покарання уже доведеться відбувати реально», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.