Суд зобов’язав сільраду визначити межі парку-пам’ятки місцевого значення на Хмельниччині

Парк площею 6 гектарів був оголошений природоохоронною територією ще у 1993 році, і відтоді ним опікується сільська рада, однак, як з'ясувала прокуратура, його межі досі не встановлені на місцевості та не закріплені офіційно.

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Хмельницька окружна прокуратура через суд домоглася, щоб Розсошанська сільська рада офіційно визначила й закріпила межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Корчунецький». Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рішенням Хмельницької обласної ради її ще у 1993 році оголошено об’єктом природно-заповідного фонду.

Площа парку становить 6 га. Тут збереглися дерева віком 100 і більше років.Пам’ятка передана під охорону Розсошанській сільській раді, однак попри вимоги законодавства її межі досі не винесені та не закріплені на місцевості.

Бездіяльність органу місцевого самоврядування створює небезпеку порушення режиму заповідного об’єкту, його належної охорони та збереження. Це й стало підставою для прокурора звернутися з позовом до суду.

На виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду сільська рада має вжити заходи для збереження пам’ятки: розробити проєкт землеустрою з організації і встановлення меж парку, внести відомості про межі об’єкта до Державного земельного кадастру та встановити інформаційно-охоронні знаки.

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