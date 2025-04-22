Практика судів
  1. В Україні

Суд зобов’язав сільраду визначити межі парку-пам’ятки місцевого значення на Хмельниччині

22:36, 22 квітня 2025
Парк площею 6 гектарів був оголошений природоохоронною територією ще у 1993 році, і відтоді ним опікується сільська рада, однак, як з'ясувала прокуратура, його межі досі не встановлені на місцевості та не закріплені офіційно.
Суд зобов’язав сільраду визначити межі парку-пам’ятки місцевого значення на Хмельниччині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницька окружна прокуратура через суд домоглася, щоб Розсошанська сільська рада офіційно визначила й закріпила межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Корчунецький». Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Рішенням Хмельницької обласної ради її ще у 1993 році оголошено об’єктом природно-заповідного фонду.

Площа парку становить 6 га. Тут збереглися дерева віком 100 і більше років.Пам’ятка передана під охорону Розсошанській сільській раді, однак попри вимоги законодавства її межі досі не винесені та не закріплені на місцевості.

Бездіяльність органу місцевого самоврядування створює небезпеку порушення режиму заповідного об’єкту, його належної охорони та збереження. Це й стало підставою для прокурора звернутися з позовом до суду.

На виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду сільська рада має вжити заходи для збереження пам’ятки: розробити проєкт землеустрою з організації і встановлення меж парку, внести відомості про межі об’єкта до Державного земельного кадастру та встановити інформаційно-охоронні знаки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього – Черногоренко вказала, що «це про повагу до людей».

Скарги ВККС на дії ДБР поставили на паузу – рішення Вищої ради правосуддя поки що немає

Вища рада правосуддя вирішила поки що не давати оцінку подіям навколо ВККС, а керівництво Комісії хоче, щоб звернення ВККС розглядалися без трансляції.

Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

Верховний Суд пояснив, чи залежить право приватного виконавця на отримання основної винагороди від перебування на виконанні постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

У випадках, коли стягувач самостійно передає виконавчий документ на виконання приватному виконавцю, після того як державний виконавець уже розпочав стягнення виконавчого збору, останнє виконавче провадження підлягає закінченню.

Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду