У США можна придбати військовий супутник за $5,5 млн

United Spaceports запустила продаж приватного військового супутника Black Star 1000.

Фото: ukrinform

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Американська корпорація United Spaceports оголосила про початок продажу вдосконаленого приватного військового супутника Black Star 1000 за фіксованою ціною 5,5 мільйона доларів США. Цей супутник позиціонується як високотехнологічна платформа для передачі даних і зв'язку, яка забезпечує безпеку на рівні військових стандартів. Про це пише Las Vegas Review-Journal.

За словами генерального директора компанії Роберта Лауера, це перший випадок в історії, коли приватні особи можуть стати власниками повністю функціонуючого військового супутника за ціною, що значно нижча за вартість приватного літака. «Ми вступили в епоху, коли суверенний контроль над даними більше не розкіш — це необхідність», — додав він.

До складу супутникового пакету Black Star 1000 входять:

Центр обробки даних Nvidia з використанням штучного інтелекту;

Гаманець для криптовалютних монет;

Камера з дистанційним датчиком для спостереження за Землею;

Телескоп для спостереження за космічним простором;

Захищений супутниковий зв'язок військового рівня;

Канали X-діапазону для передачі даних і S-діапазону для управління супутником;

Цілодобова спеціалізована підтримка;

Сонячні батареї для енергопостачання;

Наземна супутникова станція;

Запуск на низьку навколоземну орбіту на ракеті SpaceX.

Крім того, за додаткову плату клієнти можуть обрати геостаціонарну орбіту, що дозволяє супутнику залишатися на одному місці, або встановити приймач для підтримки зв'язку на реактивному літаку.

Представники United Spaceports вважають, що приватні супутники зацікавлять багатих людей, для яких безпечний зв'язок є критично важливим. Лауер підкреслив, що «правда проста: космос ніколи не буде по-справжньому безпечним, якщо ви ним не володієте».

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