В США можно приобрести военный спутник за $5,5 млн

United Spaceports запустила продажу частного военного спутника Black Star 1000.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская корпорация United Spaceports объявила о начале продажи усовершенствованного частного военного спутника Black Star 1000 по фиксированной цене 5,5 миллиона долларов США. Этот спутник позиционируется как высокотехнологичная платформа для передачи данных и связи, которая обеспечивает безопасность на уровне военных стандартов. Об этом пишет Las Vegas Review-Journal.

По словам генерального директора компании Роберта Лауэра, это первый случай в истории, когда частные лица могут стать владельцами полностью функционирующего военного спутника по цене, значительно ниже стоимости частного самолета. «Мы вступили в эпоху, когда суверенный контроль над данными больше не роскошь - это необходимость», - добавил он.

В состав спутникового пакета Black Star 1000 входят:

- Центр обработки данных Nvidia с использованием искусственного интеллекта;

- Кошелек для криптовалютных монет;

- Камера с дистанционным датчиком для наблюдения за Землей;

- Телескоп для наблюдения за космическим пространством;

- Защищенная спутниковая связь военного уровня;

- Каналы X-диапазона для передачи данных и S-диапазона для управления спутником;

- Круглосуточная специализированная поддержка;

- Солнечные батареи для энергоснабжения;

- Наземная спутниковая станция;

- Запуск на низкую околоземную орбиту на ракете SpaceX.

Кроме того, за дополнительную плату клиенты могут выбрать геостационарную орбиту, что позволяет спутнику оставаться на одном месте, или установить приемник для поддержания связи на реактивном самолете.

Представители United Spaceports считают, что частные спутники заинтересуют богатых людей, для которых безопасная связь является критически важной. Лауэр подчеркнул, что «правда проста: космос никогда не будет по-настоящему безопасным, если вы им не владеете».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.