Практика судов
  1. В мире

В США можно приобрести военный спутник за $5,5 млн

11:18, 23 апреля 2025
United Spaceports запустила продажу частного военного спутника Black Star 1000.
В США можно приобрести военный спутник за $5,5 млн
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская корпорация United Spaceports объявила о начале продажи усовершенствованного частного военного спутника Black Star 1000 по фиксированной цене 5,5 миллиона долларов США. Этот спутник позиционируется как высокотехнологичная платформа для передачи данных и связи, которая обеспечивает безопасность на уровне военных стандартов. Об этом пишет Las Vegas Review-Journal.

По словам генерального директора компании Роберта Лауэра, это первый случай в истории, когда частные лица могут стать владельцами полностью функционирующего военного спутника по цене, значительно ниже стоимости частного самолета. «Мы вступили в эпоху, когда суверенный контроль над данными больше не роскошь - это необходимость», - добавил он.

В состав спутникового пакета Black Star 1000 входят:

- Центр обработки данных Nvidia с использованием искусственного интеллекта;

- Кошелек для криптовалютных монет;

- Камера с дистанционным датчиком для наблюдения за Землей;

- Телескоп для наблюдения за космическим пространством;

- Защищенная спутниковая связь военного уровня;

- Каналы X-диапазона для передачи данных и S-диапазона для управления спутником;

- Круглосуточная специализированная поддержка;

- Солнечные батареи для энергоснабжения;

- Наземная спутниковая станция;

- Запуск на низкую околоземную орбиту на ракете SpaceX.

Кроме того, за дополнительную плату клиенты могут выбрать геостационарную орбиту, что позволяет спутнику оставаться на одном месте, или установить приемник для поддержания связи на реактивном самолете.

Представители United Spaceports считают, что частные спутники заинтересуют богатых людей, для которых безопасная связь является критически важной. Лауэр подчеркнул, что «правда проста: космос никогда не будет по-настоящему безопасным, если вы им не владеете».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Лондон на переговоры вместе с Умеровым и Сибигой

«Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования», — отметил Андрей Ермак.

Переговоры по миру в Украине с участием министров иностранных дел в Лондоне отложены — МИД Великобритании

В заявлении МИД Великобритании говорится: «Встреча по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел, запланированная на сегодня, откладывается.

Суд признал противоправным призыв забронированного монтера «Укрзализныци», но, ссылаясь на позицию Верховного Суда, указал, что уволить его со службы уже нельзя

Мужчина работал монтером на «Укрзализныце» с 2006 года, ТЦК был уведомлен о его бронировании, однако его все равно мобилизовали – что решил суд.

Субъект властных полномочий не имеет прав, а лишь наделен определенными полномочиями – БП ВС объяснила, почему Госаудитслужба не может обжаловать решение ВСП

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Госаудитслужба не может обжаловать направленное ей решение Высшего совета правосудия, поскольку субъект властных полномочий не имеет прав в понимании меры свободы поведения, а лишь наделен определенными законодателем полномочиями.

Изменение названий судов после декоммунизации и дерусификации – алгоритм действий для ГСА, руководителей аппаратов и председателей судов

Таблички с новыми названиями 103 местных общих судей должны появиться на зданиях судов уже в мае.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді