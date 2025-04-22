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Как оплачивается ЕСВ при мобилизации ФЛП и уполномочии лица — разъяснение налоговой

22:18, 22 апреля 2025
Зарплата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя.
Как оплачивается ЕСВ при мобилизации ФЛП и уполномочии лица — разъяснение налоговой
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Налоговая служба в Черкасской области информирует о порядке уплаты ЕСВ в случае мобилизации ФЛП и уполномочивания лица.

Указывается, что плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, призванные на военную службу в период мобилизации или привлечённые к выполнению обязанностей по мобилизации на должностях, предусмотренных штатами военного времени, на весь срок их военной службы освобождаются от выполнения своих обязанностей, определённых частью второй ст. 6 Закона №2464, если они не являются работодателями.

Основанием для такого освобождения является заявление физического лица – предпринимателя и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве данного лица на военную службу по мобилизации в особый период, которые подаются в контролирующий орган физическим лицом – предпринимателем в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное физическое лицо – предприниматель находится на лечении (реабилитации) в связи с выполнением обязанностей в период мобилизации, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания лечения (реабилитации). Если плательщик единого взноса имеет наёмных работников и на срок своей военной службы по мобилизации в особый период уполномочивает другое лицо на выплату заработной платы и/или иных доходов наёмным работникам, его обязательства исполняет такое уполномоченное лицо.

Единый взнос, начисленный уполномоченным лицом с таких выплат, уплачивается в бюджет демобилизованным физическим лицом – предпринимателем в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное физическое лицо – предприниматель в заявлении, предусмотренном в п. 9 прим. 2 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464, указывает данные о начисленном едином взносе на сумму таких выплат, произведённых уполномоченным лицом в период военной службы физического лица – предпринимателя.

Отчётность о начисленном едином взносе за период военной службы физического лица – предпринимателя, уполномоченным лицом по суммам выплат наёмным работникам и другим лицам, подаётся демобилизованным физическим лицом – предпринимателем в порядке и сроки, установленные Законом №2464, без начисления штрафных и финансовых санкций, предусмотренных Законом №2464.

Основанием для такого освобождения является заявление физического лица – предпринимателя и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве данного лица на военную службу по мобилизации в особый период, которые подаются в налоговый орган физическим лицом – предпринимателем в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное физическое лицо – предприниматель находится на лечении (реабилитации) в связи с выполнением обязанностей в период мобилизации, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания лечения (реабилитации).

Физические лица – предприниматели, которые были призваны на военную службу по мобилизации или привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации на должностях, предусмотренных штатами военного времени, или были призваны на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период на весь срок их военной службы, или в отношении которых согласно Закону №2010 установлен факт лишения личной свободы в результате вооружённой агрессии против Украины, подают заявление об освобождении от начисления и уплаты единого взноса по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утверждённой приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 №449 с изменениями и дополнениями.

Согласно первому абзацу п. 9 прим. 2 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 08 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями в период особого периода, определённого Законом Украины от 21 октября 1993 года №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями (Закон №3543), плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, определённые ст. 4 Закона №2464, призванные на военную службу по мобилизации или привлечённые к выполнению обязанностей по мобилизации на должностях, предусмотренных штатами военного времени, на весь срок их военной службы освобождаются от выполнения своих обязанностей, определённых частью второй ст. 6 Закона №2464, если они не являются работодателями.

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налоговая ФЛП мобилизация

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