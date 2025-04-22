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Германия переживает «кокаиновый всплеск» – глава криминальной полиции

16:06, 22 апреля 2025
Глава криминальной полиции Германии предупреждает о росте потребления кокаина и рисках синтетических опиоидов.
Германия переживает «кокаиновый всплеск» – глава криминальной полиции
Фото: ukrinform
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Германия фиксирует заметный рост потребления кокаина, а также общий рост употребления тяжелых наркотиков. Об этом заявил руководитель Федерального ведомства криминальной полиции (BKA) Хольгер Мюнх, передает DW цитирует «Европейская правда».

По его словам, международная наркоторговля все больше ориентируется на европейский рынок, поскольку в Северной Америке он уже «перенасыщен». Как отметил Мюнх, кокаин «стремительно распространяется» в Германии.

Отдельное внимание глава BKA обратил на ситуацию с героином. После того, как талибы в Афганистане запретили продажу опиума, на мировом рынке возник дефицит. Это, по словам Мюнха, повышает риск добавления к героину синтетических опиоидов, что значительно повышает опасность для потребителей.

Также Мюнх критически оценил введенную правительством Олафа Шольца легализацию каннабиса. Он считает, что это решение не влияет на черный рынок, поскольку «так называемые конопляные клубы даже не начинают удовлетворять спрос».

Кроме того, по его мнению, новое законодательство усложняет работу полиции. «Когда люди могут легально носить 25 граммов в кармане, труднее доказать, что они занимаются дилерством», - пояснил Мюнх.

Он подчеркнул, что борьба с незаконным оборотом наркотиков должна оставаться приоритетом для полиции и правосудия.

Согласно статистике за 2024 год, количество преступлений, связанных с кокаином в Германии, выросло почти на 5%.

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полиция Германия

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