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Обязательна ли выплата заработной платы дважды в месяц — разъяснение

22:00, 22 апреля 2025
Зарплата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя.
Обязательна ли выплата заработной платы дважды в месяц — разъяснение
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, обязан ли работодатель выплачивать зарплату дважды в месяц.

Отмечается, что согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины, заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с избирательным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, но не 16 календарных дней и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Также инспекторы обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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