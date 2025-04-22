Обязательна ли выплата заработной платы дважды в месяц — разъяснение

Зарплата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, обязан ли работодатель выплачивать зарплату дважды в месяц.

Отмечается, что согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины, заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с избирательным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, но не 16 календарных дней и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Также инспекторы обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.