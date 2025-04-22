Чи є обов'язковою виплата заробітної плати двічі на місяць — роз’яснення

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи зобов'язаний роботодавець виплачувати зарплату двічі на місяць.

Зазначається, що відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборчим органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Також інспектори звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників з інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

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