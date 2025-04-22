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Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву

15:38, 22 квітня 2025
Заступника голови КМДА Володимира Прокопіва відправили під домашній арешт.
Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву
Фото: Володимир Прокопів / Facebook
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У вівторок, 22 квітня, Голосіївський райсуд Києва відправив заступника голови КМДА Володимира Прокопіва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в коментарі «УП».

Зазначається, що на Прокопіва також вдягнуть електронний засіб контролю.

Деякі депутати Київради та народні депутати пропонували взяти Прокопіва на поруки, але суд не пристав на це.

«Заяви народних депутатів Артура Герасимова та Михайла Саврасова, а також депутатів Київради Міщенка Олександра та Павла Бойченка залишено без задоволення», - заявила Винокурова.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру в справі про переправлення чоловіків за кордон.

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