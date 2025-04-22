ВККС нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня

Наразі декларацію доброчесності судді не подали 1870 суддів, а декларацію родинних зв’язків судді — 1496 суддів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня 2025 року (включно).

Неподання чи несвоєчасне подання цих декларацій або зазначення в них завідомо недостовірних (зокрема, неповних) відомостей (тверджень) мають наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

За даними обліку Комісії, станом на 21 квітня 2025 року:

- декларацію доброчесності судді:

подали 3082 суддів (62,2%);

не подали 1870 суддів (37,8%).

- декларацію родинних зв’язків судді:

подали 3456 судді (69,8 %);

не подали 1496 суддів (30,2%).

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