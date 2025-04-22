ВККС нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня 2025 року (включно).
Неподання чи несвоєчасне подання цих декларацій або зазначення в них завідомо недостовірних (зокрема, неповних) відомостей (тверджень) мають наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.
За даними обліку Комісії, станом на 21 квітня 2025 року:
- декларацію доброчесності судді:
- декларацію родинних зв’язків судді:
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