Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня

15:49, 22 квітня 2025
Наразі декларацію доброчесності судді не подали 1870 суддів, а декларацію родинних зв’язків судді — 1496 суддів.
ВККС нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді триває до 30 квітня 2025 року (включно).

Неподання чи несвоєчасне подання цих декларацій або зазначення в них завідомо недостовірних (зокрема, неповних) відомостей (тверджень) мають наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

За даними обліку Комісії, станом на 21 квітня 2025 року:

- декларацію доброчесності судді:

  • подали 3082 суддів (62,2%);
  • не подали 1870 суддів (37,8%).

- декларацію родинних зв’язків судді:  

  • подали 3456 судді (69,8 %);
  • не подали 1496 суддів (30,2%).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

Верховний Суд пояснив, чи залежить право приватного виконавця на отримання основної винагороди від перебування на виконанні постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

У випадках, коли стягувач самостійно передає виконавчий документ на виконання приватному виконавцю, після того як державний виконавець уже розпочав стягнення виконавчого збору, останнє виконавче провадження підлягає закінченню.

Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

Втрату особового складу і тимчасову втрату окремих територій держави депутати пропонують не вважати злочином за певних умов

Народні депутати внесли законопроект, за яким за сукупності умов не будуть вважатися злочином дії військового командування, що призвели до втрати особового складу, військового майна чи тимчасової втрати окремих територій держави.

«Ви не впоралися з легким завданням» – у ВККС відповіли на претензії кандидатів в апеляційні суди

В Комісії закликали кандидатів, які незадоволені отриманим результатом, оприлюднити свої практичні завдання, щоб «усі все побачили».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду