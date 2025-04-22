ВККС напомнила, что подача деклараций семейных связей и добропорядочности судьи продолжается до 30 апреля

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что подача деклараций семейных связей и добропорядочности судьи продолжается до 30 апреля 2025 года (включительно).
Неподача или несвоевременная подача этих деклараций, либо указание в них заведомо недостоверных (в том числе неполных) сведений (утверждений) влечет привлечение судьи к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.
По данным учета Комиссии, по состоянию на 21 апреля 2025 года:
- декларацию добропорядочности судьи:
- декларацию семейных связей судьи:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.