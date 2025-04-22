ВККС напомнила, что подача деклараций семейных связей и добропорядочности судьи продолжается до 30 апреля

В настоящее время декларацию добропорядочности судьи не подали 1870 судей, а декларацию семейных связей судьи — 1496 судей.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что подача деклараций семейных связей и добропорядочности судьи продолжается до 30 апреля 2025 года (включительно).

Неподача или несвоевременная подача этих деклараций, либо указание в них заведомо недостоверных (в том числе неполных) сведений (утверждений) влечет привлечение судьи к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

По данным учета Комиссии, по состоянию на 21 апреля 2025 года:

- декларацию добропорядочности судьи:

подали 3082 судьи (62,2%);

не подали 1870 судей (37,8%).

- декларацию семейных связей судьи:

подали 3456 судей (69,8%);

не подали 1496 судей (30,2%).

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