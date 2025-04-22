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Суд избрал меру пресечения заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву

15:38, 22 апреля 2025
Заместителя главы КГГА Владимира Прокопива отправили под домашний арест.
Суд избрал меру пресечения заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву
Фото: Владимир Прокопив / Facebook
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Во вторник, 22 апреля, Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии «УП».

Отмечается, что на Прокопива также наденут электронный браслет контроля.

Некоторые депутаты Киевсовета и народные депутаты предлагали взять Прокопива на поруки, но суд не удовлетворил это ходатайство.

«Заявления народных депутатов Артура Герасимова и Михаила Саврасова, а также депутатов Киевсовета Александра Мищенко и Павла Бойченко оставлены без удовлетворения», — заявила Винокурова.

Напомним, заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив получил подозрение по делу о переправке мужчин за границу.

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