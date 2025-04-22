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Німеччина переживає «кокаїновий сплеск» – глава кримінальної поліції

16:06, 22 квітня 2025
Глава кримінальної поліції Німеччини попереджає про зростання споживання кокаїну та ризики синтетичних опіоїдів.
Німеччина переживає «кокаїновий сплеск» – глава кримінальної поліції
Фото: ukrinform
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Німеччина фіксує помітне зростання споживання кокаїну, а також загальний ріст вживання важких наркотиків. Про це заявив керівник Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх, передає DW, цитує «Європейська правда».

За його словами, міжнародна наркоторгівля дедалі більше орієнтується на європейський ринок, оскільки в Північній Америці він уже «перенасичений». Як зазначив Мюнх, кокаїн «стрімко поширюється» в Німеччині.

Окрему увагу очільник BKA звернув на ситуацію з героїном. Після того, як таліби в Афганістані заборонили продаж опіуму, на світовому ринку виник дефіцит. Це, за словами Мюнха, підвищує ризик додавання до героїну синтетичних опіоїдів, що значно підвищує небезпеку для споживачів.

Також Мюнх критично оцінив запроваджену урядом Олафа Шольца легалізацію канабісу. Він вважає, що це рішення не впливає на чорний ринок, оскільки «так звані конопляні клуби навіть не починають задовольняти попит».

Крім того, на його думку, нове законодавство ускладнює роботу поліції. «Коли люди можуть легально носити 25 грамів у кишені, важче довести, що вони займаються дилерством», – пояснив Мюнх.

Він наголосив, що боротьба з незаконним обігом наркотиків має залишатися пріоритетом для поліції та правосуддя.

Згідно зі статистикою за 2024 рік, кількість злочинів, пов’язаних із кокаїном у Німеччині, зросла майже на 5%.

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поліція Німеччина

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