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Суд обязал сельсовет определить границы парка-памятника местного значения в Хмельницкой области

22:36, 22 апреля 2025
Парк площадью 6 гектаров был объявлен природоохранной территорией еще в 1993 году, и с тех пор его опекает сельский совет, однако, как выяснила прокуратура, его границы до сих пор не установлены на местности и не закреплены официально.
Суд обязал сельсовет определить границы парка-памятника местного значения в Хмельницкой области
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Хмельницкая окружная прокуратура через суд добилась, чтобы Россошанский сельский совет официально определил и закрепил границы парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Корчунецкий». Об этом сообщает областная прокуратура.

Решением Хмельницкого областного совета он еще в 1993 году объявлен объектом природно-заповедного фонда.

Площадь парка составляет 6 га. Здесь сохранились деревья в возрасте 100 и более лет. Памятка передана под охрану Россошанского сельского совета, однако, несмотря на требования законодательства, ее границы до сих пор не вынесены и не закреплены на местности.

Бездействие органа местного самоуправления создает опасность нарушения режима заповедного объекта, его надлежащей охраны и сохранения. Это и послужило основанием для прокурора обратиться с иском в суд.

Для выполнения решения Хмельницкого окружного административного суда сельский совет должен принять меры по сохранению памятника: разработать проект землеустройства по организации и установлению границ парка, внести сведения о границах объекта в Государственный земельный кадастр и установить информационно-охранные знаки.

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