Суд обязал сельсовет определить границы парка-памятника местного значения в Хмельницкой области

Парк площадью 6 гектаров был объявлен природоохранной территорией еще в 1993 году, и с тех пор его опекает сельский совет, однако, как выяснила прокуратура, его границы до сих пор не установлены на местности и не закреплены официально.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкая окружная прокуратура через суд добилась, чтобы Россошанский сельский совет официально определил и закрепил границы парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Корчунецкий». Об этом сообщает областная прокуратура.

Решением Хмельницкого областного совета он еще в 1993 году объявлен объектом природно-заповедного фонда.

Площадь парка составляет 6 га. Здесь сохранились деревья в возрасте 100 и более лет. Памятка передана под охрану Россошанского сельского совета, однако, несмотря на требования законодательства, ее границы до сих пор не вынесены и не закреплены на местности.

Бездействие органа местного самоуправления создает опасность нарушения режима заповедного объекта, его надлежащей охраны и сохранения. Это и послужило основанием для прокурора обратиться с иском в суд.

Для выполнения решения Хмельницкого окружного административного суда сельский совет должен принять меры по сохранению памятника: разработать проект землеустройства по организации и установлению границ парка, внести сведения о границах объекта в Государственный земельный кадастр и установить информационно-охранные знаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.