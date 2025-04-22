Путин подарил Трампу портрет с изображением после покушения – CNN обнародовал картину

В марте Путин подарил Дональду Трампу таинственный портрет.

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Американский телеканал CNN показал портрет Дональда Трампа, который Владимир Путин передал ему в качестве подарка в марте этого года. Автором картины стал российский художник Никас Сафронов, который официально признан народным художником РФ.

На полотне изображен момент после покушения на Трампа во время его выступления в городе Батлер, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года. На картине Трамп стоит с поднятым кулаком, а на его лице видны подтеки крови. За ним развевается американский флаг, на заднем плане - Статуя Свободы и Манхэттен.

В CNN отмечают, что картину Трампу передал его союзник, застройщик Стив Уиткофф. В разговоре с Такером Карлсоном он назвал ее «красивым портретом» от «ведущего российского художника» и добавил, что Трамп был «очевидно тронут» подарком. Но тогда сам портрет публично не показывали.

Кремль пока не прокомментировал публикацию CNN.

Фото: CNN

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