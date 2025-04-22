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Путін подарував Трампу портрет із зображенням після замаху — CNN оприлюднив картину

18:52, 22 квітня 2025
У березні Путін подарував Дональду Трампу таємничий портрет.
Путін подарував Трампу портрет із зображенням після замаху — CNN оприлюднив картину
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Американський телеканал CNN показав портрет Дональда Трампа, який Володимир Путін передав йому як подарунок у березні цього року. Автором картини став російський художник Нікас Сафронов, якого офіційно визнано народним художником РФ.

На полотні зображено момент після замаху на Трампа під час його виступу в місті Батлер, штат Пенсильванія, 13 липня 2024 року. На картині Трамп стоїть із піднятим кулаком, а на його обличчі видно патьоки крові. За ним майорить американський прапор, на задньому плані — Статуя Свободи та Мангеттен.

У CNN зазначають, що картину Трампу передав його союзник, забудовник Стів Віткофф. У розмові з Такером Карлсоном він назвав її «гарним портретом» від «провідного російського художника» і додав, що Трамп був «очевидно зворушений» подарунком. Але тоді сам портрет публічно не показували.

Кремль поки що не прокоментував публікацію CNN.

Фото: CNN

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США росія путін Дональд Трамп

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