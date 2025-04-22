ЕС расследует TikTok из-за опасного тренда на «неестественную худобу»

ЕС проверит TikTok из-за популярности опасного тренда #SkinnyTok.

Фото: MediaSapiens

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Европейские регуляторы анонсировали проверку видеоконтента в TikTok, который пропагандирует чрезмерную худобу. Речь идет о роликах с хэштегом #SkinnyTok, которые в последние дни приобрели популярность на платформе. Об этом сообщает Politico.

В соцсети распространяются советы по экстремальному похудению и диетам, что вызвало беспокойство европейских министров, ответственных за цифровую политику. В частности, французский министр Клара Шаппаз заявила, что считает этот тренд неприемлемым. По ее словам, защита несовершеннолетних в интернете является одним из главных приоритетов правительства.

Французский медиарегулятор Arcom уже работает с Европейской комиссией над расследованием контента, связанного с #SkinnyTok. В ведомстве отметили, что изучают возможные риски для общественного здоровья, которые может представлять популяризация такого контента среди молодежи.

Еврокомиссия также подтвердила свою осведомленность о проблеме. Представитель Томас Ренье отметил, что Брюссель готов сотрудничать с национальными регуляторами для ее решения.

Этот случай стал еще одним элементом более широкого расследования, которое ЕС ведет в отношении алгоритмов TikTok в рамках внедрения Акта о цифровых услугах. В частности, внимание уделяется тому, как платформа продвигает контент, связанный с расстройствами пищевого поведения.

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