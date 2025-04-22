Житель Ровенщины, который передавал заключенным наркотики в продуктах, получил тюремный срок

29-летний мужчина прятал наркотики в продукты питания.

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В Ровенской области 29-летнего жителя Вараша судили за сбыт наркотиков, сообщает областная прокуратура.

Мужчина получил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как стало известно, он через логистическую компанию пересылал в места лишения свободы каннабис, пряча его в продуктах питания. Всего доказано 15 фактов таких незаконных отправлений.

В суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

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