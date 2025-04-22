Житель Рівненщини, який передавав в’язням наркотики у продуктах, отримав тюремний строк

29-річний чоловік ховав наркотики у продукти харчування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині 29-річного жителя Вараша судили за збут наркотиків, повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік отримав покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як стало відомо, він через логістичну компанію пересилав у місця позбавлення волі канабіс, ховаючи його у продуктах харчування. Всього доведено 15 фактів таких незаконних відправлень.

У суді обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.