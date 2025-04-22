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ЄС розслідує TikTok через небезпечний тренд на «неприродну худорлявість»

19:28, 22 квітня 2025
ЄС перевірить TikTok через популярність небезпечного тренду #SkinnyTok.
ЄС розслідує TikTok через небезпечний тренд на «неприродну худорлявість»
Фото: MediaSapiens
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Європейські регулятори анонсували перевірку відеоконтенту у TikTok, який пропагує надмірну худорлявість. Йдеться про ролики з хештегом #SkinnyTok, що останніми днями набули популярності на платформі. Про це повідомляє Politico.

У соцмережі поширюються поради щодо екстремального схуднення та дієт, що викликало занепокоєння європейських міністрів, відповідальних за цифрову політику. Зокрема, французька міністерка Клара Шаппаз заявила, що вважає цей тренд неприйнятним. За її словами, захист неповнолітніх в інтернеті є одним із головних пріоритетів уряду.

Французький медіарегулятор Arcom вже працює з Європейською комісією над розслідуванням контенту, пов’язаного з #SkinnyTok. У відомстві зазначили, що вивчають можливі ризики для громадського здоров’я, які може становити популяризація такого контенту серед молоді.

Єврокомісія також підтвердила свою обізнаність щодо проблеми. Речник Томас Реньє зазначив, що Брюссель готовий співпрацювати з національними регуляторами для її вирішення.

Цей випадок став ще одним елементом ширшого розслідування, яке ЄС веде щодо алгоритмів TikTok у межах впровадження Акта про цифрові послуги. Зокрема, увагу приділяють тому, як платформа просуває контент, пов’язаний із розладами харчової поведінки.

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ЄС TikTok

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