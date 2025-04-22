Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа в признании права собственности на гараж — подробности

Апелляционный суд указал на отсутствие надлежащего способа защиты заявленного права.

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Ровенский апелляционный суд согласился с позицией местного суда, который оставил без удовлетворения иск апеллянтки к одному из городских советов Ровенской области о признании права собственности на недвижимое имущество, и отклонил апелляционную жалобу истицы о его отмене и принятии нового решения — о удовлетворении исковых требований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суду известно, что истица обратилась к городскому голове с заявлением о предоставлении разрешения на строительство нового кирпичного гаража на месте существующего деревянного. Это заявление было согласовано с районной санитарно-эпидемиологической станцией и главным архитектором при условии соблюдения Государственных строительных норм, а также был изготовлен соответствующий план на строительство.

По заказу истицы городским бюро технической инвентаризации был изготовлен технический паспорт на гараж, однако он не содержит заключений соответствующих компетентных органов о соблюдении застройщиком Государственных строительных норм, стандартов и правил.

Обращаясь в суд с этим иском, истица просила признать за собой право собственности на гараж, мотивируя своё требование тем, что должным образом зарегистрировать право собственности на него у неё нет возможности.

В действующем законодательстве указано, что лицо, чьё право нарушено, может воспользоваться не любым по своему усмотрению, а определённым способом защиты такого своего права, который прямо определяется специальным законом, регулирующим конкретные гражданские правоотношения, либо договором.

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений — официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путём внесения соответствующих записей в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Согласно ст. 3 этого Закона любые действия, направленные на приобретение, изменение или прекращение вещных прав (в т.ч. права собственности) на недвижимое имущество, подлежащие государственной регистрации, могут осуществляться, если такие права зарегистрированы в соответствии с требованиями этого Закона, то есть зарегистрированы в государственном реестре прав. Статьёй 11 этого Закона предусмотрено, что государственный регистратор самостоятельно принимает решение по результатам рассмотрения заявлений о государственной регистрации прав и их обременений.

При обращении в суд с иском истица не предоставила суду доказательств обращения в органы государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, а также доказательств отказа в такой регистрации.

Кроме того, отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства законного владения земельным участком, на котором построен гараж, и принятия объекта в эксплуатацию в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию завершённых строительством объектов, утверждённым постановлением КМУ № 461 от 13 апреля 2011 года.

Инициатор иска выбрала ненадлежащий способ защиты своих прав, поскольку он не способен гарантировать их восстановление или возможность получения соответствующего возмещения.

Применение конкретного способа защиты гражданского права зависит как от содержания права или интереса, за защитой которого обратилось лицо, так и от характера его нарушения, непризнания или оспаривания. Такие право или интерес должны быть защищены судом способом, который является эффективным, то есть таким, что соответствует содержанию соответствующего права или интереса, характеру его нарушения, непризнания или оспаривания и вызванным этими действиями последствиям.

Аналогичная правовая позиция изложена, в частности, в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 05.06.2018 года по делу № 338/180/17, от 11.09.2018 года по делу № 905/1926/16 и от 30.01.2019 года по делу № 569/17272/15-ц.

Оценив установленные обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи с нормами закона, которыми они урегулированы, апелляционный суд пришёл к убеждению о недоказанности надлежащими, достаточными, допустимыми и достоверными доказательствами нарушения прав истицы при осуществлении процедуры государственной регистрации на спорное имущество, которая предусмотрена законом для защиты имущественных интересов истицы.

Таким образом, апелляционный суд пришёл к выводу, что суд первой инстанции правильно, всесторонне и полно установил обстоятельства дела, характер правоотношений, возникших между сторонами, и применил правовые нормы, которые подлежали применению при разрешении данного спора, в связи с чем обжалуемое истицей решение оставлено без изменений, как принятое с соблюдением норм материального и процессуального права.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 25 марта 2025 года по делу № 562/3175/24.

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