Арестованный Дом профсоюзов на Крещатике получил управляющего — АРМА

По условиям подписанного договора, ежемесячно 89,85% доходов от управления объектом будет направляться в Государственный бюджет.

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Национальное агентство по розыску и управлению активами сообщило, что заключило договор управления с победителем открытого конкурса по Дому профсоюзов, расположенному по адресу Майдан Незалежности, 2. Управляющим стал консорциум «Управляющая компания «КАМпаритет». Об этом информирует пресс-служба АРМА.

«Здание площадью 13 892,2 м² является важным административным, историческим и символическим объектом в самом сердце Киева. АРМА осуществило предусмотренную законом процедуру: сначала была проведена независимая оценка, которая определила рыночную стоимость актива на уровне 850 млн грн, а затем — открытый конкурс на платформе Prozorro, что обеспечило прозрачность и конкуренцию», — отметили в агентстве.

По условиям подписанного договора, ежемесячно 89,85% доходов от управления объектом будет направляться в Государственный бюджет Украины.

Ведомство уточняет, что независимо от финансовой успешности управления, государство ежемесячно будет получать гарантированный платеж в размере почти 1,6 млн грн, в том числе за счет собственных средств управляющего.

«Перед нами стояла задача не просто передать в управление недвижимость в центре столицы, а сделать это качественно, прозрачно и результативно. Благодаря открытому конкурсу мы получили эффективного управляющего, который обязался обеспечить стабильные поступления в бюджет и сохранность объекта», — отметил директор департамента менеджмента активов АРМА Игорь Чулой.

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