Арештований Будинок профспілок на Хрещатику отримав управителя — АРМА

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом буде спрямовуватись до Державного бюджету.

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу щодо Будинку профспілок, розташованого за адресою Майдан Незалежності, 2. Управителем став консорціум «Управляюча компанія «КАМпарітет». Про це інформує пресслужба АРМА.

«Будівля площею 13 892,2 м² є важливим адміністративним, історичним і символічним об’єктом у самому серці Києва. АРМА здійснило передбачену законом процедуру: спершу було проведено незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість активу на рівні 850 млн грн, а згодом — відкритий конкурс на платформі Prozorro, що забезпечив прозорість та конкуренцію», - зазначили у АРМА.

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом буде спрямовуватись до Державного бюджету України.

Відомство зазначає, що незалежно від фінансової успішності управління, держава щомісячно отримуватиме гарантований платіж у розмірі майже 1,6 млн грн в тому числі за рахунок власних коштів управителя.

«Перед нами стояло завдання не просто передати в управління нерухомість у центрі столиці, а зробити це якісно, прозоро й результативно. Завдяки відкритому конкурсу ми отримали ефективного управителя, який зобов’язався забезпечити стабільне надходження коштів до бюджету та збереження об’єкта», — зазначив директор департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

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