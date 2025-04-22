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ВРП повернула без розгляду клопотання про продовження відсторонення судді Бабушкінського райсуду

12:29, 22 квітня 2025
Заступник Генпрокурора звернувся до Вищої ради правосуддя із клопотанням із пропуском встановленого законом строку.
ВРП повернула без розгляду клопотання про продовження відсторонення судді Бабушкінського райсуду
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Вища рада правосуддя 22 квітня ухвалила рішення повернути без розгляду заступнику Генерального прокурора Антону Войтенку клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Як вказали у ВРП, таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що заступник Генпрокурора звернувся до Вищої ради правосуддя із клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя із пропуском встановленого законом строку.

«Вказана обставина відповідно до вимог закону унеможливлює розгляд цього клопотання та є підставою для повернення його без розгляду», - зазначили там.

25 лютого цього року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою вказаного судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська. Також 3 березня ВРП тимчасово, до 20 квітня, відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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суддя ВРП офіс генерального прокурора

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