ВСП вернул без рассмотрения ходатайство о продолжении отстранения судьи Бабушкинского райсуда

Заместитель Генпрокурора обратился в Высший совет правосудия с ходатайством с пропуском установленного законом срока.

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Высший совет правосудия 22 апреля принял решение вернуть без рассмотрения заместителю Генерального прокурора Антону Войтенку ходатайство о продолжении срока временного отстранения судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как указали в ВСП, это решение принято в связи с тем, что заместитель Генпрокурора обратился в Высший совет правосудия с ходатайством о продолжении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия с пропуском установленного законом срока.

«Указанное обстоятельство согласно требованиям закона делает невозможным рассмотрение этого ходатайства и является основанием для его возвращения без рассмотрения», — отметили там.

25 февраля этого года Высший совет правосудия дал согласие на задержание указанного судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска. Также 3 марта ВСП временно, до 20 апреля, отстранил его от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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