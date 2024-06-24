Депутаты предлагают изменить порядок изъятия документов о праве управления авто, а также сроки задержания лиц за совершение уголовных проступков

Предлагается изменить условия и сроки задержания лица, совершившего уголовный проступок.

Как известно, уголовные правонарушения делятся на уголовные проступки и преступления. Уголовным проступком является предусмотренное этим УК деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 51 тысячи гривен или иное наказание, не связанное с лишением свободы.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11365 о внесении изменений в УПК по усовершенствованию порядка осуществления дознания и судебного разбирательства уголовных проступков. Автор – народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк.

В частности, предлагается внести изменения в статью 298-2 «Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок».

Так, депутаты предлагают установить, что уполномоченное должностное лицо имеет право без определения следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении уголовного проступка в случаях:

1) если это лицо застали во время или сразу после совершения уголовного проступка или покушения на его совершение;

2) если очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте указывают на то, что именно это лицо совершило уголовный проступок. Уполномоченное должностное лицо имеет право без определения следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении уголовного проступка, также при уклонении от органов досудебного расследования или суда.

Задержание подозреваемого в совершении уголовного проступка осуществляется не более чем на 3 часа с момента фактического задержания.

Исключается норма о том, что задержание лица, совершившего уголовный проступок, предусмотренный статьей 286-1 УК (нарушение ПДД в состоянии опьянения), с признаками нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или нахождения под влиянием лекарственных средств, снижающих его внимание и скорость реакции осуществляется не более чем на 3 часа с обязательным доставлением такого лица в медицинское учреждение для обеспечения прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

Предполагается, что лицо может быть задержано:

1) до 24 часов – при условии, если лицо находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и может причинить вред себе или окружающим, и с соблюдением требований статьи 211 УПК;

2) до 72 часов – при условии, если лицо отказывается выполнять законное требование уполномоченного должностного лица по прекращению уголовного проступка или сопротивляется, пытается ли оставить место совершения уголовного проступка, или уклоняется от органов досудебного расследования или суда, и с соблюдением требований статьи 211 УПК. О задержании лица составляется протокол, в котором, кроме сведений, предусмотренных статьей 104 КПК, указываются: место, дата и точное время (час и минуты) задержания в соответствии с положениями статьи 209 УПК; основания задержания; результаты личного обыска; ходатайство, заявления или жалобы задержанного, если таковые поступали; полный список процессуальных прав и обязанностей задержанного. В случае если на момент задержания фамилия, имя, отчество задержанного лица неизвестно, в протоколе указывается подробное описание такого лица и прилагается его фотография. Протокол о задержании подписывается лицом, его составившим, и задержанным. Копия протокола под роспись вручается задержанному и направляется прокурору.

Также внести изменения в статью 148 о временном ограничении в пользовании специальным правом и временном изъятии документов, удостоверяющих пользование специальным правом.

Напомним, в соответствии со ст. 148 УПК временно изъяты могут быть документы, удостоверяющие пользование таким специальным правом:

1) право управления транспортным средством или судном;

2) право охоты;

3) право на осуществление предпринимательской деятельности;

4) право на владение и ношение оружия.

Авторы законопроекта предлагают установить, что в случае наличия достаточных оснований считать, что для прекращения уголовного правонарушения или предотвращения совершения иного, прекращения или предотвращения противоправного поведения подозреваемого относительно препятствования уголовному производству, обеспечения возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, необходимо временно ограничить подозреваемого в специальном праве, следователь, дознаватель, прокурор, другое уполномоченное должностное лицо вправе временно изъять документы, удостоверяющие пользование специальным правом, у законно задержанного ими лица в порядке, предусмотренном статьей 208 или статьей 298-2 УПК

Следователь, дознаватель, прокурор, другое уполномоченное должностное лицо при законном задержании и временном изъятии документов, удостоверяющих пользование специальным правом, или немедленно после их осуществления обязано составить соответствующий протокол.

После составления протокола о временном изъятии документов, удостоверяющих пользование специальным правом, следователь, дознаватель, прокурор, другое уполномоченное должностное лицо обязано передать временно изъятые документы на хранение в порядке, установленном Кабмином.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 168 «Порядок временного изъятия имущества», в соответствии с которыми временно изъять имущество может каждый, кто законно задержал лицо в порядке, предусмотренном статьями 207, 208, 298-2 УПК. Каждое лицо, совершившее законное задержание, обязано одновременно с доставкой задержанного лица к следователю, дознавателю, прокурору, другому уполномоченному должностному лицу передать ему временно изъятое имущество.

Следователь, дознаватель, прокурор, другое уполномоченное должностное лицо при задержании или обыске и временном изъятии имущества или немедленно после их осуществления обязано составить соответствующий протокол, копия которого предоставляется лицу, у которого изъято имущество, или его представителю.

Уполномоченное должностное лицо (лицо, которому законом предоставлено право производить задержание), задержавшее лицо на основании определения следственного судьи, суда о разрешении на задержание или у которого под стражей содержится лицо, в отношении которого действует определение о разрешении на задержание, немедленно сообщает об этом следователю, дознавателю, прокурору, указанному в определении.

В статье 192, регулирующей представление ходатайства о применении меры пресечения после задержания лица без определения о разрешении на задержание, предлагается установить, что прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором имеет право обратиться с ходатайством о применении меры пресечения к лицу, задержанному без определения о разрешении на задержание по подозрению в совершении уголовного правонарушения в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а если это невозможно в срок, предусмотренный частью второй статьи 211 настоящего Кодекса, - в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого лицо было задержано.

Также предусмотрены изменения в статью 219 УПК «Сроки досудебного расследования».

Так, со дня уведомления лицо о подозрении досудебное расследование должно быть окончено:

1) в течение месяца со дня уведомления лицо о подозрении в совершении уголовного проступка;

2) в течение 2 месяцев со дня уведомления лицо о подозрении в совершении преступления

Срок досудебного расследования может быть продлен, но при этом общий срок досудебного расследования в отношении проступков не может превышать 2 месяцев со дня уведомления лица о подозрении в совершении уголовного проступка.

Автор: Наталя Мамченко

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