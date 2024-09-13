Верховный Суд подтвердил, что народный депутат не мог с трибуны голословно обвинять судью в совершении преступления

Верховный Суд в деле по иску судьи к народному депутату указал, что высказывание народным депутатом во время пленарного заседания в утвердительной форме данных о совершении судьей преступления является утверждением о фактах, а не оценочным суждением.

Высказывание народным депутатом во время пленарного заседания Верховной Рады в утвердительной форме фактических данных о совершении лицом уголовного правонарушения является утверждением о фактах, а не оценочным суждением, поскольку такая информация касается обвинения в совершении преступления, следовательно, может быть проверена на предмет действительности. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 23 июля 2024 года по делу №361/3910/19.

Обстоятельства дела

Истец Александр Хримли, который в настоящее время является судьей в отставке, подал иск о признании информации недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Накануне его увольнения, во время пленарного заседания Верховной Рады в то время народный депутат Павел Ризаненко (теперь уже бывший) распространил по нему информацию, в которой обвинил в совершении преступления и нарушении норм общественной морали.

Истец указывал, что распространенная информация неправдива, не соответствует действительности, негативно повлияла на его репутацию судьи, гражданина и ученого, аналогичные неимущественные права родных ему людей и была распространена публично перед народными депутатами, большим количеством граждан, которые смотрели и слушали прямую трансляцию пленарного заседания .

Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск судьи в отставке.

Судебные решения мотивированы тем, что информация, распространенная ответчиком, содержит именно утвердительные высказывания, указывающие на совершение истцом противоправных действий, действующим законодательством квалифицируются как преступление и дискредитируют его в глазах окружающих, формируя у них соответствующую отрицательную оценку его действий с точки зрения соблюдения закона , а потому ее следует признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию истца, нарушает презумпцию его невиновности и подлежит опровержению.

Что решил Верховный Суд

Пересматривая дело, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и обратил внимание на следующее.

При решении вопроса о признании распространенной информации недостоверной суды должны определять характер такой информации и выяснять, является ли она фактическим утверждением или оценочным суждением.

Оценочными суждениями, за исключением клеветы, являются высказывания, не содержащие фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности, учитывая характер использования языково-стилистических средств (употребление гипербол, аллегорий, сатиры). Оценочные суждения не подлежат опровержению и подтверждению их правдивости (часть вторая статьи 30 Закона «Об информации»).

Недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию личности может быть признана информация, высказанная или написанная ответчиком в этой категории дел.

То есть предметом спора в этой категории дел является спорная информация, передаваемая дословным цитированием (без редактирования, корректировки, собственного понимания истца). Конкретно высказанная лицом информация (сказанная, написанная, опубликованная в СМИ) должна быть предметом исследования и правового анализа по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Именно сказанные ответчиком высказывания, то есть дословные утверждения, исследуются по поводу оценочности суждений с учетом употребляемых лицом слов и выражений с использованием языково-стилистических средств.

Верховный Суд отметил, что, исследуя и давая оценку распространенной ответчиком информации, считая, что последний высказался в отношении судьи, называя его причастным к преступлению, то есть в утвердительной форме высказал фактические данные о совершении истцом уголовного правонарушения, суды предыдущих инстанций сделали правильные выводы, которые распространены в выступлении ответчика народного депутата сведения не оценочными суждениями, поскольку указанная информация касается обвинения в совершении преступления, следовательно, может быть проверена на предмет действительности.

Ответчик не доказал правдивости высказанной им информации, в то же время истец предоставил доказательства ее опровержения.

Поскольку указанная недостоверная информация содержала обвинения в совершении преступления, суды сделали правильные выводы, что она является нарушающей личные неимущественные права истца.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание на то, что депутатский индемнитет в Украине не абсолютный, ведь частью второй статьи 80 Конституции Украины предусмотрена ответственность народного депутата Украины за оскорбление или клевету.

Клевета – это неправда, распространяемая с целью опозорить, опозорить, запятнать кого-либо; распространение ложных сведений.

Утверждения ответчика о совершении истцом преступления и отсутствии с его стороны доказательств достоверности информации перед ее обнародованием свидетельствуют об умышленном характере таких действий, то есть народный депутат распространил негативную информацию о истце без предоставления доказательств ее достоверности. Распространение таких ложных сведений, имеющих клеветнический характер, за распространение которых ответчик как народный депутат несет юридическую ответственность, наносит ущерб личным неимущественным правам истца, поскольку порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. При исполнении своих полномочий народный депутат представляет не Верховную Раду Украины, а народ Украины, и несет личную ответственность за свои высказывания, составляющие клевету или оскорбление, поэтому он является надлежащим ответчиком по делу. Учитывая изложенное, Верховный Суд решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда оставил без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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