Практика судов
  1. В Украине

В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы

16:10, 12 сентября 2024
Жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городе Киев.
В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве и области до конца суток 12 сентября ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как пишут в КГГА, гидрослужбы КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления.

В частности, наготове имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для очистки системы ливневой канализации.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлическую входную дверь, избегать пребывания вблизи деревьев, особенно тополей, не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговый залог распространяется исключительно на имущество налогоплательщика, имеющего налоговый долг – Верховный Суд

Банк, купивший спорное имущество в результате обращения взыскания на предмет ипотеки, не заменяет экс-собственника имущества в правоотношениях по погашению задолженности по уплате налогов – Верховный Суд.

Совет судей Украины согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей

На съезде судей 18-19 сентября ожидаются дискуссии по поводу предложенных изменений в Кодекс судейской этики.

Заведения высшего образования МВД и СБУ лишат права готовить юристов

Вузы МВД и СБУ не смогут готовить юристов.

На юриста больше нельзя будет учиться заочно, а количество юридических вузов сократят – в парламенте подготовили изменения

Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – в Верховной Раде подготовили концепцию законопроекта о реформе права образования.

Верховный Суд пояснил, что должен выяснить суд для квалификации действий как получения взятки, сопряженного с вымогательством

Верховный Суд указал, что в действиях обвиняемой врача отсутствуют признаки вымогательства неправомерной выгоды, что является квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду