В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы

Жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городе Киев.

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В Киеве и области до конца суток 12 сентября ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как пишут в КГГА, гидрослужбы КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления.

В частности, наготове имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для очистки системы ливневой канализации.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлическую входную дверь, избегать пребывания вблизи деревьев, особенно тополей, не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

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